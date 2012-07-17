〔中国电力〕向民间资本进一步放开电力市场,积极推进电价改革--电监会

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京7月17日电---中国电监会官员针对上月出台的民间投资细则进行解读.新华社周二报导引述该官员称,将进一步放开电力市场,积极推进电价改革,加快推行竞价上网,并通过完善电力监管制度和措施支持民间资本进入电力行业.
报导援引电监会政策法规部主任王强称,将从加强准入、调度交易、并网、可再生能源收购、执行电价政策和电力建设市场六方面制定相应的政策措施和要求,来支持民间资本进入.
同时,要从培育电力市场、大用户直接交易、电价改革三个方面推进电力体制改革;并将从法制建设、信息公开、许可工作等六方面为民间资本投资 电力提供服务.
上月中旬电监会发布《加强电力监管支持民间资本投资电力的实施意见》,称支持和引导符合资质条件的不同所有制企业进入电力市场,包括保障不同所有制发电企业的合法权益,推动电价改革等内容.[ID:nSB1618810]
按国务院要求,上半年前民间投资新36条的实施细则将全部出台,重点是放宽市场准入.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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