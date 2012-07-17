〔中国债市〕财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标,期限三个月

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路透上海7月17日电---中国财政部周二公告称,将于下周二(24日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,操作量500亿元人民币,期限三个月.
刊登在财政部网站的公告显示,本次国库现金定存招标为今年第七期,起息日为7月24日,到期日为10月23日,具体招标时间为7月24日上午9:00至9:30.
今年以来财政部已进行了六期国库现金定期存款招标,期限为三、六及九个月.具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
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3,200
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,可点选财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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