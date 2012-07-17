〔中国经济〕企稳回升基础还不稳固,需审慎把握投资力度和方向--人大财经委

路透北京7月17日电---中国全国人大财经委员会表示,上半年经济运行虽继续放缓,但缓中趋稳的迹象日益明显,经济运行总体情况良好.不过国内经济企稳回升的基础还不稳固.

新华社周二援引人大财经委讨论会称,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;现阶段稳增长离不开投资,但要审慎把握投资力度和方向,并注重改善投资结构.

人大财经委并表示,中国将更多依靠经济手段调控房地产市场,通过税收等政策遏制房地产市场投机.

国务院总理温家宝近日表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.[ID:nSB8550759]

国家统计局上周公布数据显示,中国二季度经济增速降至7.6%,虽然创下逾三年新低,但却并没有市场原本担心的那么糟糕.加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方,以及6月信贷逼近万亿元、出口优于预期等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来三四季度有望逐渐回升.[ID:nSB1664854] (完)