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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕7月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 238.6 65 238.6 101

* 8月 241.6 91 242.0 22

* 9月 245.0 135 244.6 19

*10月 246.8 155 246.7 17

*11月 249.0 919 248.9 453

*12月 250.4 5804 251.2 967

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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