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货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 21:23 BJT

〔表格〕美国6月工业生产较前月上升0.4%,产能利用率为78.9%

路透7月17日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的数据显示:

* 美国6月工业生产较前月上升0.4%(预估为成长0.3%),5月修正后为下降0.2%(前值为下降0.1%)

* 美国6月产能利用率为78.9%(预估为79.2%),5月修正后为78.7%(前值为79.0%)

经季节调整的数据如下:

6月 5月 4月 12年6月/11年6月

工业生产(%) 0.4 -0.2 0.8 4.7

前 值(%) -0.1 1.0

工业生产指数 97.4 97.0 97.2

6月 5月 4月 11年6月

产能利用率(%) 78.9 78.7 78.9 76.3

前 值(%) 79.0 79.2(完)

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--编译 于春红;审校 隋芬

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