〔表格〕美国6月工业生产较前月上升0.4%,产能利用率为78.9%

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
路透7月17日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的数据显示:
* 美国6月工业生产较前月上升0.4%(预估为成长0.3%),5月修正后为下降0.2%(前值为下降0.1%)
* 美国6月产能利用率为78.9%(预估为79.2%),5月修正后为78.7%(前值为79.0%)
经季节调整的数据如下:
6月 5月 4月 12年6月/11年6月
工业生产(%) 0.4 -0.2 0.8 4.7
前 值(%) -0.1 1.0
工业生产指数 97.4 97.0 97.2
6月 5月 4月 11年6月
产能利用率(%) 78.9 78.7 78.9 76.3
前 值(%) 79.0 79.2(完)
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--编译 于春红;审校 隋芬
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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