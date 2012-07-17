〔马来西亚期市〕棕榈油期货收跌,美国乾旱天气成关注焦点

路透新加坡7月17日电---马来西亚棕榈油期货周二收跌,因投资者对上日涨幅获利了结,但美国延续炎热干燥天气降低了全球油籽供应,棕榈油市场有望恢复涨势.

美国爆发1956年以来最严重旱情已严重损及大豆,美国农业部(USDA)每周作物生长报告对大豆优良率的预估为34%,较前一周下降6个百分点.[ID:nSB8551217]

大豆作物品质下滑恐将导致豆油减少,从而导致市场需求转向精炼棕榈油,尤其是在棕榈油价格较豆油每吨低逾200美元的情况下.

"棕榈油市场面临国内疲弱和海外需求强劲的局面,"马来西亚一商品经纪商的交易员表示.

"在国内方面,马来西亚7月产量可观但出口数量萎缩.但从外部看,粮食价格走强已促使棕榈油在国际市场颇具吸引力."

指标10月棕榈油期约FCPOc3下跌1.9%,收报每吨3,062马币(林吉特),尾盘抛售令其承压.

成交量为24,317口,略低于通常的25,000口.(完)