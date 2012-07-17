〔马来西亚期市〕棕榈油期货收跌,美国乾旱天气成关注焦点

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月17日电---马来西亚棕榈油期货周二收跌,因投资者对上日涨幅获利了结,但美国延续炎热干燥天气降低了全球油籽供应,棕榈油市场有望恢复涨势.
美国爆发1956年以来最严重旱情已严重损及大豆,美国农业部(USDA)每周作物生长报告对大豆优良率的预估为34%,较前一周下降6个百分点.[ID:nSB8551217]
大豆作物品质下滑恐将导致豆油减少,从而导致市场需求转向精炼棕榈油,尤其是在棕榈油价格较豆油每吨低逾200美元的情况下.
"棕榈油市场面临国内疲弱和海外需求强劲的局面,"马来西亚一商品经纪商的交易员表示.
"在国内方面,马来西亚7月产量可观但出口数量萎缩.但从外部看,粮食价格走强已促使棕榈油在国际市场颇具吸引力."
指标10月棕榈油期约FCPOc3下跌1.9%,收报每吨3,062马币(林吉特),尾盘抛售令其承压.
成交量为24,317口,略低于通常的25,000口.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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