〔中国能源〕6月全社会用电量4,136亿千瓦时,同比增长4.3%--能源局

路透北京7月17日电---用电量被视为能够较为真实反映实体经济状况的指标之一.中国国家能源局周二公布,6月全社会用电量4,136亿千瓦时,同比增长4.3%.

新华社周二引述国家能源局数据显示,6月第一产业用电量465亿千瓦时,减少2.0%;第二产业用电量17,580亿千瓦时,增长3.7%;同期增幅最快的第三产业用电量2,673亿千瓦时,增长12.1%;城乡居民生活用电量增长12.7%.

新华报导并援引专家分析称,上半年全社会用电量增速持续放缓,但随着中国"稳增长"政策措施的相继出台和政策效应逐步显现,下半年全社会用电量有望企稳回升.

报导引述国家电监会办公厅副主任俞燕山称,1至5月份东部地区全社会用电量增速下降幅度逐月降低,"这预示东部地区经济下行压力在减缓,经济逐步见底,下半年我国经济有望企稳回升,实现全年增长目标."

他初步预计,今年全年全社会用电量将达到5.1万亿千瓦时左右,同比增长达到7%左右.

同时,受经济增长放缓、电煤供应充足、来水普遍较好等多种因素共同影响,今年迎峰度夏期间电力供需形势将明显好于往年.预计迎峰度期间,除个别地区在用电高峰时段偏紧外,全国电力供需总体平衡,保障电力供需平衡的压力明显减轻.

中国电监会日前称,随着稳增长政策出台,初步判断下半年全社会用电量将呈现"前低后高"走势,并在年内实现企稳回升.[ID:nSB1670516]

中国上半年的全社会用电量为23,744亿千瓦时,同比增长5.5%,但增速较上年同期下降6.7个百分点.

中国二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%.为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.

目前分析师和专家对中国经济走势看法分歧,不少专家认为中国经济二季度已是底部,但发改委宏观经济院副院长陈东琪则认为中国经济探底时点有可能延长至三季度.国务院总理温家宝日前也表示,当前经济还没有形成稳定回升态势,"经济困难可能还会持续一段时间".

电监会在6月发布年度报告时曾提到,预计2012年全年全社会用电量5.1-5.15万亿千瓦时,较去年增长8.5-9.5%.

中国2011年全社会用电量累计达4.69万亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于过去两年9.2%和10.4%的国内生产总值(GDP)增速.

以下为中国月度用电量增速历史数据:

时间 6月 5月 4月 3月 1-2月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

增速% 4.3 5.2 3.7 7 6.7 22.9 -6.56 12.9 9.91 11.35 12.2 9.1 11.8 13 10.8 (完)