〔欧洲个股〕汇控就洗钱问题致歉,承认一度未符合监管机构和客户期望

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
路透伦敦7月17日电---汇丰控股(HSBA.L)周二出席美国参议院常设调查附属委员会听证会,就过往多宗清洗黑钱与资助恐怖份子事件的调查作证表示:
* 承认过去一度未能符合监管机构和客户期望的标准.
* 将为此致歉、承认错失,为我们的行为负责,会全力承担并纠正错失.
* 汇丰已采取多项具体措施.包括在加强合规、巩固风险管理和文化上作出重大改变,以加强企业的监控框架和解决这些问题.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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