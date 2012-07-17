〔欧洲个股〕汇控就洗钱问题致歉,承认一度未符合监管机构和客户期望

路透伦敦7月17日电---汇丰控股(HSBA.L)周二出席美国参议院常设调查附属委员会听证会,就过往多宗清洗黑钱与资助恐怖份子事件的调查作证表示:

* 承认过去一度未能符合监管机构和客户期望的标准.

* 将为此致歉、承认错失,为我们的行为负责,会全力承担并纠正错失.

* 汇丰已采取多项具体措施.包括在加强合规、巩固风险管理和文化上作出重大改变,以加强企业的监控框架和解决这些问题.(完)