〔东南亚股市〕受FED刺激举措憧憬提振走强,马来西亚股市创纪录高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷7月17日电---东南亚股市周二多数上涨,连续第三日走高,马来西亚股市触及历史高位,因市场憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多货币刺激举措.
马来西亚股市.KLSE收高0.2%,盘中触及1,646.97点的历史高位,得益于外资流入1,662万美元.泰国股市.SETI升0.8%,至5月8日以来高点.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.5%,至4月2日以来的最高水准.
曼谷、新加坡和吉隆坡市场的成交量高于各自的30日均值,受逢低买盘提振,因投资者期望美联储祭出进一步的刺激措施,并等候美联储主席贝南克今天稍晚发表有关美国经济的证词.
印尼股市.JKSE涨0.8%,至逾两个月高位,但菲律宾股市.PSI小跌0.2%,而上日在东南亚股市中涨幅居前.(完)
1118GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3014.80 16.05 +0.54 +13.92 2646.35
马来西亚 .KLSE 1639.15 3.19 +0.19 +7.08 1530.73
泰国 .SETI 1224.21 9.96 +0.82 +19.40 1025.32
印尼 .JKSE 4080.67 33.21 +0.82 +6.77 3821.99
菲律宾 .PSI 5285.12 -12.87 -0.24 +20.89 4371.96
越南 .VNI 417.55 3.57 +0.86 +18.77 351.55
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(完)
--编译 肖群英; 审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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