〔东南亚股市〕受FED刺激举措憧憬提振走强,马来西亚股市创纪录高位

马来西亚股市.KLSE收高0.2%,盘中触及1,646.97点的历史高位,得益于外资流入1,662万美元.泰国股市.SETI升0.8%,至5月8日以来高点.

曼谷、新加坡和吉隆坡市场的成交量高于各自的30日均值,受逢低买盘提振,因投资者期望美联储祭出进一步的刺激措施,并等候美联储主席贝南克今天稍晚发表有关美国经济的证词.