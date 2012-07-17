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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 19:30 BJT

〔东南亚股市〕受FED刺激举措憧憬提振走强,马来西亚股市创纪录高位

路透曼谷7月17日电---东南亚股市周二多数上涨,连续第三日走高,马来西亚股市触及历史高位,因市场憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多货币刺激举措.

马来西亚股市.KLSE收高0.2%,盘中触及1,646.97点的历史高位,得益于外资流入1,662万美元.泰国股市.SETI升0.8%,至5月8日以来高点.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.5%,至4月2日以来的最高水准.

曼谷、新加坡和吉隆坡市场的成交量高于各自的30日均值,受逢低买盘提振,因投资者期望美联储祭出进一步的刺激措施,并等候美联储主席贝南克今天稍晚发表有关美国经济的证词.

印尼股市.JKSE涨0.8%,至逾两个月高位,但菲律宾股市.PSI小跌0.2%,而上日在东南亚股市中涨幅居前.(完)

1118GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3014.80 16.05 +0.54 +13.92 2646.35

马来西亚 .KLSE 1639.15 3.19 +0.19 +7.08 1530.73

泰国 .SETI 1224.21 9.96 +0.82 +19.40 1025.32

印尼 .JKSE 4080.67 33.21 +0.82 +6.77 3821.99

菲律宾 .PSI 5285.12 -12.87 -0.24 +20.89 4371.96

越南 .VNI 417.55 3.57 +0.86 +18.77 351.55

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(完)

--编译 肖群英; 审校 隋芬

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