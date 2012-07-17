〔美股业绩〕强生第二季营收逊预估,因汇率因素调降全年获利预测(更新版)

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
(新增细节)
路透7月17日电---强生(JNJ.N)周二公布的第二季营收低于预估,并调降2012年全年盈利预估,指因负面的汇率因素,但其季度获利略高于华尔街分析师的预估.
强生第二季净利润为14.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.50美元;上年同期净利为27.8亿美元,合每股盈余1.00美元,当时公司为重组Cordis心脏设备部门计提了大笔费用.
强生第二季营收总计164.8亿美元,低于华尔街分析师预估的166.9亿美元.
扣除多项重大费用后,强生第二季每股盈余为1.30美元,略高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.29美元.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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