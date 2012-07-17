版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 17日 星期二 20:18 BJT

更正:〔美股业绩〕高盛第二季净利润较上年同期下滑12%

(更正:因英文原文有误,标题应为净利下滑"12%",非"4%")

路透7月17日电---高盛(GS.N)周二公布的季报显示:

* 2012年第二季普通股每股盈余(EPS)为1.78美元

* 第二季营收为66.3亿美元

* 据汤森路透I/B/E/S的预估,高盛第二季EPS为1.17美元,营收为62.8亿美元

* 第二季投资银行部门净营收为12.0亿美元,下降17%

* 截至第二季度末根据巴塞尔I协议其一级资本充足率为15.0%,第一季末为14.7%

* 高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)称,"第二季期间市场形势恶化"

* 高盛在公布业绩后,其股价在盘前交易中上涨2.9%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐