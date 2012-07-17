更正:〔美股业绩〕高盛第二季净利润较上年同期下滑12%

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
(更正:因英文原文有误,标题应为净利下滑"12%",非"4%")
路透7月17日电---高盛(GS.N)周二公布的季报显示:
* 2012年第二季普通股每股盈余(EPS)为1.78美元
* 第二季营收为66.3亿美元
* 据汤森路透I/B/E/S的预估,高盛第二季EPS为1.17美元,营收为62.8亿美元
* 第二季投资银行部门净营收为12.0亿美元,下降17%
* 截至第二季度末根据巴塞尔I协议其一级资本充足率为15.0%,第一季末为14.7%
* 高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)称,"第二季期间市场形势恶化"
* 高盛在公布业绩后,其股价在盘前交易中上涨2.9%.(完)
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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