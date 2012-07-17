〔美股业绩〕高盛第二季净利同比降12%,受股权投资亏损等拖累(更新版)

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路透7月17日电---美国第一大投行--高盛集团(GS.N)第二季净利较上年同期减少12%,因部分股权投资遭遇亏损,且因交易活动出现放缓.

高盛周二亦称,目前正实施更多成本削减措施以提升利润.高盛在第二季裁减了100个工作岗位,并削减了包括市场开发费用在内的其他支出.

高盛第二季净利为9.27亿美元,合每股盈余(EPS)1.78美元,低于上年同期的10.52亿美元与1.85美元.根据汤森路透I/B/E/S调查,分析师的平均预估为每股盈余1.16美元

高盛对中国工商银行(601398.SS)的投资在第二季遭遇1.94亿美元亏损.其他上市股权投资亏损为1.12亿美元.高盛的贷款与投资部门第二季整体净营收下滑81%,从上年同期的逾10亿美元降至2.03亿美元.

高盛第二季总体净营收下滑9%至66亿美元.

营运支出减少8%至52亿美元.(完)