〔国际油市〕亚洲柴油现货升水上扬,受印尼需求支撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月17日电---亚洲柴油现货升水在短暂下滑后上扬,得益于印度尼西亚和斯里兰卡的需求浮现,以及亚洲供应依然吃紧.
印尼国有石油公司Pertamina[PERTM.UL]旗下交易部门Petral求购40万桶,8月Tuban交付的高硫柴油.
交易员称,这可能是因为预期在穆斯林斋月期间的交通燃油消费量增长.
但总体而言,印尼7月和8月柴油进口将比6月份下滑多达30%,且斋月期间柴油的工业消费量料将减少.
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)已发布第二份8月柴油船货招标,求购总共31万桶中质馏分油,8月中到港.
一位交易员称,更多的支撑来自于也门,该国寻求购买7月末交付的6万吨柴油,此前已购买在7月和8月初抵港的10批船货.
亚洲柴油供应一直偏紧,因新加坡炼厂维修,且日本JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源周二开始关闭其日加工能力24.02万桶的日本西部Mizushima-B炼厂的第二座装置,关闭可能持续数月,这导致供应紧张的情势雪上加霜.
在中东,部分现货供应浮现有望略微缓解升水涨势.
交易员提到,科威特Kuwait Petroleum Corp(KPC)已提供8月初交付,含硫0.5%的柴油以供出口,以及含硫0.2%的定期柴油船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 118.93 2.17 1.86 116.76
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.24 2.04 1.76 116.20
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.58 1.98 1.68 117.60
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.53 1.98 1.67 118.55
7月柴油互换 GOSGSWMc1 117.51 1.99 1.72 115.52
8月柴油互换 GOSGSWMc2 117.19 1.97 1.71 115.22 (完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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