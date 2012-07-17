〔国际油市〕亚洲柴油现货升水上扬,受印尼需求支撑

路透新加坡7月17日电---亚洲柴油现货升水在短暂下滑后上扬,得益于印度尼西亚和斯里兰卡的需求浮现,以及亚洲供应依然吃紧.

印尼国有石油公司Pertamina[PERTM.UL]旗下交易部门Petral求购40万桶,8月Tuban交付的高硫柴油.

交易员称,这可能是因为预期在穆斯林斋月期间的交通燃油消费量增长.

但总体而言,印尼7月和8月柴油进口将比6月份下滑多达30%,且斋月期间柴油的工业消费量料将减少.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)已发布第二份8月柴油船货招标,求购总共31万桶中质馏分油,8月中到港.

一位交易员称,更多的支撑来自于也门,该国寻求购买7月末交付的6万吨柴油,此前已购买在7月和8月初抵港的10批船货.

亚洲柴油供应一直偏紧,因新加坡炼厂维修,且日本JX控股(5020.T)旗下吉坤日矿日石能源周二开始关闭其日加工能力24.02万桶的日本西部Mizushima-B炼厂的第二座装置,关闭可能持续数月,这导致供应紧张的情势雪上加霜.

在中东,部分现货供应浮现有望略微缓解升水涨势.

交易员提到,科威特Kuwait Petroleum Corp(KPC)已提供8月初交付,含硫0.5%的柴油以供出口,以及含硫0.2%的定期柴油船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 118.93 2.17 1.86 116.76

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.24 2.04 1.76 116.20

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.58 1.98 1.68 117.60

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.53 1.98 1.67 118.55

7月柴油互换 GOSGSWMc1 117.51 1.99 1.72 115.52

8月柴油互换 GOSGSWMc2 117.19 1.97 1.71 115.22 (完)