〔美股业绩〕强生第二季营收逊预估,因汇率因素调降全年获利预测(更新版)

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路透7月17日电---强生(JNJ.N)周二公布的第二季营收低于预估,并调降2012年全年盈利预估,指因负面的汇率因素,但其季度获利略高于华尔街分析师的预估.

强生第二季净利润为14.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.50美元;上年同期净利为27.8亿美元,合每股盈余1.00美元,当时公司为重组Cordis心脏设备部门计提了大笔费用.

强生第二季营收总计164.8亿美元,低于华尔街分析师预估的166.9亿美元.

扣除多项重大费用后,强生第二季每股盈余为1.30美元,略高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.29美元.(完)