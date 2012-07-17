〔美国数据〕7月14日止当周连锁店销售较上年同期增长1.7%--Redbook

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透纽约7月17日电---Redbook Research周二公布的报告显示,7月14日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长1.7%.
2012年7月连锁店销售较上年同期增长2.0%,较前月下滑1.1%.(完)
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--编译 肖群英;审校 隋芬
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。