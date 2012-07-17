〔意大利经济〕萎缩局面料将持续至2013年--央行季报

路透罗马7月17日电---意大利央行周二表示,该国经济今年将大幅衰退,萎缩局面将持续至2013年,因预计信贷环境紧缩将促使消费者减少支出,企业也将削减投资.

央行预计,如果意大利10年期公债与可比德债的收益率差仍然保持在450基点左右,2012年意大利国内生产总值(GDP)料萎缩2%,2013年将下降0.2%.

央行在季报中公布的上述预估值要逊于官方最新预估的萎缩1.5%,但与央行总裁维斯科(Ignazio Visco)近期的讲话相符合.

不过,央行认为,目前前景极其不确定,很大程度上取决于整体欧元区债务危机的进展情况.

"衰退应会持续,不过今年下半年衰退的步伐将会受到限制,并在明年年初摆脱衰退."央行指消费和投资指出疲弱.

央行称,预计2012年下半年GDP料萎缩逾0.5%,因国内需求和投资受到失业率上升,收入下降和信心疲弱的挤压.

央行称意大利总理蒙堤的经济改革将会帮助提振中期内的经济成长,而削减支出和打击偷漏税行为或可有助于减轻沉重的税负.

但央行亦表示,问题的关键在于需要实施欧盟领导人上月达成的协议,允许动用欧盟纾困基金帮助意大利这样推行改革但依然面临金融市场严重压力的国家降低借贷成本.

意大利10年期BTP公债收益率周二略高于6%,较可比德债利差为479基点.(完)