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市场报道 | 2012年 7月 17日 星期二 21:50 BJT

〔美国股市〕受高盛财报刺激高开,静待贝南克讲话

路透纽约7月17日电---美国股市周二高开,此前高盛公布强劲获利,且投资者等待美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的证词陈述,他可能为央行将会采取的刺激经济步骤提供线索.

道琼工业指数.DJI盘初升67.59点,或0.53%,至12,794.80点,标准普尔500指数.SPX升7.21点,或0.53%,至1,360.85点,Nasdaq指数.IXIC上扬16.93点,或0.58%,至2,913.87点.(完)

--编译 郑茵;审校 隋芬

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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