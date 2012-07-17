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市场报道 | 2012年 7月 17日 星期二 21:54 BJT

〔美国热股〕市场关注雅虎即将上任的首席执行长,股价小涨

路透7月17日电---雅虎(YHOO.O)料将公布第二季营收略微上升,但市场关注重点将是该公司即将上任的执行长Marissa Mayer,这是雅虎一年内任命的第三任首席执行长.

这位最终人选的出炉让人大感意外.

Mayer取代原热门人选、代理首席执行官Ross Levinsohn,表明雅虎或将调整其在互联网技术和产品上的重点,而非充实在线内容.[ID:nSB1670074]

在周二早盘交易中,雅虎小涨0.22%,至15.68美元.(完)

--编译 于春红;审校 郑茵

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