〔美国热股〕市场关注雅虎即将上任的首席执行长,股价小涨

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透7月17日电---雅虎(YHOO.O)料将公布第二季营收略微上升,但市场关注重点将是该公司即将上任的执行长Marissa Mayer,这是雅虎一年内任命的第三任首席执行长.
这位最终人选的出炉让人大感意外.
Mayer取代原热门人选、代理首席执行官Ross Levinsohn,表明雅虎或将调整其在互联网技术和产品上的重点,而非充实在线内容.[ID:nSB1670074]
在周二早盘交易中,雅虎小涨0.22%,至15.68美元.(完)
--编译 于春红;审校 郑茵
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。