〔美国数据〕美国7月NAHB房屋市场指数为35,涨幅为2002年9月来最大

路透华盛顿7月17日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,美国住宅建筑商人气在7月大涨,创下近10年来最大升幅,这是楼市已走出阴霾的最新迹象.

该协会在一份声明中表示,7月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从6月修正后的29升至35,这是2002年9月以来最高水准,优于分析师预计的30.

但该指数仍远低于50荣枯分水岭,该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)