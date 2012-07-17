〔美国数据〕美国7月NAHB房屋市场指数为35,涨幅为2002年9月来最大

纽约期市：纽约可可期货跌至八年半低点，因供应过剩
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
路透华盛顿7月17日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,美国住宅建筑商人气在7月大涨,创下近10年来最大升幅,这是楼市已走出阴霾的最新迹象.
该协会在一份声明中表示,7月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从6月修正后的29升至35,这是2002年9月以来最高水准,优于分析师预计的30.
但该指数仍远低于50荣枯分水岭,该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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