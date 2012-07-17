美国各类经济指标总览--2012/7/17

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的数据显示:美国6月工业生产较前月上升0.4%(预估为成长0.3%),5月修正后为下降0.2%(前值为下降0.1%);美国6月产能利用率为78.9%(预估为79.2%),5月修正后为78.7%(前值为79.0%)).[ID:nSB1672172]

美国劳工部周二公布:美国6月核心CPI较上年同期上涨2.2%(预估为上涨2.2%);美国6月CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.6%);美国6月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为持平);美国6月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%);美国6月民间部门每周平均实质所得上升0.5%.[ID:nEAPAH0CD3]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(6月) 8.2(5月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加8.0(6月) 增加7.7(5月修正值)

平均时薪(%) +0.3(6月) +0.2(5月)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)

实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季终值) +3.0(2011年第四季)

GDP平减指数(%) +2.0(第一季终值) +1.1(2011年第四季)

零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差486.8(5月) 逆差506(4月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)

工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)

产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)

初请失业金人数(万人) 35.0(7月7日当周) 37.6(6月30日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字600(6月) 赤字1,246(5月)

领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)

个人所得(%) +0.2(5月) +0.2(4月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(5月) 持平(4月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加171.2(5月) 增加99.5(4月修正值)

企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)

建筑支出(%) +0.9(5月) +0.6(4月修正值)

消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)

房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)

建筑许可(万户) 78.4(5月修正值) 72.3(4月修正值)

成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)

新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)

工厂订单(%) +0.7(5月) -0.7(4月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(5月修正值) -0.3(4月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.1(6月) 53.7(5月)

供应管理协会制造业指数 49.7(6月) 53.5(5月)

趸售(批发)库存(%) +0.3(5月) +0.5(4月修正值)

进口物价(%) -2.7(6月) -1.2(5月修正值)

出口物价(%) -1.7(6月) -0.4(5月修正值)

单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)

非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187

(第一季初值) (第四季修正值)(完)