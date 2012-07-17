〔国际油市〕亚洲石脑油价格持坚,受日本需求支撑

路透新加坡7月17日电---亚洲石脑油价格周二徘徊在870美元的一个半月高位,利润维持在每吨升水93.30美元的两个月高位,因日本一家炼厂关闭影响供应,令该国出现不常见的需求.

日本最大炼厂JX Nippon Oil & Energy Corp周二开始关闭Mizushima-B炼厂日加工240,200桶原油的装置.这次关闭可能持续数月,促使日本Asahi Kasei Chemicals Corp获取石脑油供应,以满足其裂解装置需求.该公司已确保8月船货,将继续为后面几个月进口石脑油.

其实,在JX Nippon Oil炼厂关闭前,Asahi已每月在进口约5万吨现货石脑油,其亦与中东签订了定期进口的合约,但确切的合约数量尚不清楚.

此外,马来西亚Titan公司正在寻求8月下半月供应,但结果尚不知晓.该公司7月初提高了其日加工26万桶的裂解装置产能利用率至95%,因石化利润改善.

汽油利润处在每桶9.24美元的约九周高位,受东南亚需求推动.交易员称,台湾的新产能在8月下半月前不大可能上马.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 870.00 25.00 2.96 845.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.42 2.80 3.06 91.62

97号现货汽油GL97-SIN 120.00 2.65 2.26 117.35

95号现货汽油GL95-SIN 115.50 1.80 1.58 113.70

92号现货汽油GL92-SIN 112.80 2.30 2.08 110.50

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.24 0.08 0.87 9.16(完)