〔欧元债市〕意大利短期公债上扬,欧债危机忧虑料将抑制更多涨幅

* 意大利短期公债价格上涨,交投清淡

* 交易商怀疑公债涨势能否持续

* 意大利总理蒙堤警告西西里岛地区接近债务违约

路透伦敦7月17日电---意大利短期公债周二上涨,投资者可选择的提供较高回报的欧元区公债越来越少,但人们对欧债危机的忧虑可能将抑制更多涨幅.

欧洲央行本月稍早将利率降至纪录低位,投资者对安全资产的偏好近期使德国和荷兰两年期公债收益率跌至零以下,法国、奥地利和比利时公债收益率仅略高于零水准.

一些对欧元区评级较高国家收益率不满的市场人士周二吸纳风险相对较高的意大利公债,但交易商警告称,成交量较低,而且由国内银行主导,这是公债涨势可能不会持久的一个信号.

意大利总理蒙堤表示,"严重担心"西西里岛地区可能出现债务违约,对意大利面临的债务问题向投资者发出了警告.

意大利两年期公债IT2YT=TWEB收益率跌14个基点,至3.91%,表现优于可比欧元区公债.稍早一度跌至3.80%的低点,在蒙堤讲话后反弹.

在蒙堤讲话后德债亦反弹,德债期货FGBLc1尾盘持平于145.04,当日稍早跌至144.62.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克重申美联储准备在适当的时候采取进一步措施,促进经济更强劲复苏.[ID:nSB8551535]他的讲话带动股市下跌,提振了美元,但没有影响欧债市场.

路透数据显示,1530GMT时德债期货市场成交量略高于500,000口,不到一个月前的一半.

与意大利形成鲜明对比的是,没有大量资金流入西班牙短期公债.西班牙两年期公债ES2YT=TWEB收益率报4.81%,较前一交易日涨约17个基点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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