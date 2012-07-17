〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因产量前景转淡

路透7月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,因干热天气继续打压美国2012年大豆产量前景.

一农业气象学家称,干热天气未来两周将继续影响中西部西部和北部地区玉米和大豆作物的生长,东部地区的降雨将令大豆作物面临的生长压力有所缓解.

MDA EarthSat Weather的气象学家称,降雨对玉米作物而言来得太晚,但将扶助大豆作物的生长.我们预计,印第安纳,俄亥俄和肯塔基州未来两周将迎来多至1至1-1/2英寸的降雨.

美国农业部周一称,上周美国大豆优良率为34%,低于之前一周的40%,也低于分析师预期均值35%.

路透调查显示,分析师预期美国大豆单产为每英亩39.1蒲式耳,较农业部当前预期低3.6%.产量为29.31亿蒲式耳,较农业部不到一周前发布的预期低3.9%.

8月大豆合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标(RSI)为78.

CBOT-8月大豆期货SQ2收高5-1/4美分,报16.39美元.

8月豆粕合约SMQ2收涨6.7美元,收报每短吨494美元.8月豆油合约BOQ2跌0.51美分,报每磅54.14美分.

今日大豆预估成交量为217,316口;豆粕预估成交量为86,864口,豆油成交量为105,100口.(完)