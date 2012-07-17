〔金属期市〕LME期铜削减涨幅大致收平,此前美联储主席发表证词陈述

* 美联储主席贝南克没有提供美国货币刺激政策的线索

* 中国6月精炼铜产量上升11.6%

* 美国6月工业生产上涨,受制造业活动回升带动

路透纽约/伦敦7月17日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二削减涨幅,最终收盘大致持平,此前美联储主席贝南克称,联储准备采取更多行动提振经济,但没有提供细节.

投资者原本预计贝南克会在国会证词陈述中暗示美联储接近推出QE3以支撑经济.但他在讲话中仍保持了6月会议声明中有关美联储将密切关注经济走势,以判断是否再推QE3的措辞.

美国公布的数据显示,6月工业生产扩张,受制造业活动回升带动,这是近几个月经济走势动荡后呈现的令人欣慰的迹象,从而抑制了铜价的跌势.

另一个支撑因素是,有迹象显示,中国炼厂押注今年下半年需求将改善.中国占全球铜消费量的大约40%.

"中国经济放缓程度并不像一开始想像的那样严重,可能总体上将支撑中国的铜需求,"花旗银行旗下Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith称.

LME三个月期铜CMCU3在贝南克讲话后一度跌至7,576.75美元的当日低位,稍后收于每吨7,595美元,与周一收盘价7,590美元几乎持平.

RBC Capital Markets交易商Randy North称,期铜主要受宏观经济状况发展的影响,比如美联储官员讲话及汇率走势,"如果关注一下铜的技术图表,就可以看出,日内其紧密追随欧元走势."

但他补充说,"如果期铜遭遇卖压,跌破每吨7,000美元,预计将出现贸易买盘,以提供支撑."

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜因贝南克讲话而跌至平盘下方.COMEX-9月期铜合约HGU2下挫2.95美分,或0.85%,报每磅3.4555美元.这一走势带动市场回吐上周五的很多涨幅.

根据路透初步数据,纽约尾盘成交量为逾48,000口,略高于逾44,500口的30日均值.

由于对美联储将放宽政策的预期迄今尚未成真,分析师可能将评估已有的悲观预估.本周路透调查了31位分析师,他们平均预计今年铜的现货价将为8,003美元,较4月调查结果下修5%.

今日稍早公布的数据显示,中国6月精炼铜产量较上年同期增长11.6%,较前月增长7%,至518,000吨,抑制了铜的跌幅.

其他金属中,三个月期铅CMPB3收低,报1,893美元,周一收盘价报1,899美元;三个月期锌CMZN3从周一的1,900美元降至1,865美元;三个月期铝CMAL3从周一的1,918美元跌至1,904美元.

三个月期期锡CMSN3收涨至18,895美元,周一收报18,750美元,三个月期镍CMNI3收低于16,100美元,周一收报16,250美元.

以下为1839GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.15 -2.35 -0.67 343.60 0.74

LME期铝 1903.00 -15.00 -0.78 2020.00 -5.79

LME期铜 7590.00 0.00 +0.00 7600.00 -0.13

LME期铅 1893.00 -6.00 -0.32 2035.00 -6.98

LME期镍 16095.00 -155.00 -0.95 18710.00 -13.98

LME期锡 18890.00 140.00 +0.75 19200.00 -1.61

LME期锌 1864.00 -36.00 -1.89 1845.00 1.03

上海期铝 15580.00 -25.00 -0.16 15845.00 -1.67

上海期铜 55920.00 -250.00 -0.45 55360.00 1.01

上海期锌 14800.00 0.00 +0.00 14795.00 0.03

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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