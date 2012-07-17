〔美股业绩〕雅虎第二季营收持平,获利微幅下降

路透旧金山7月17日电---网络搜索引擎雅虎(YHOO.O)周二公布第二季净营收持平,且获利微幅下降.该公司周一聘用了来自谷歌(GOOG.O)高管的出任新首席执行长,希望借此再走好运.

雅虎公布,不包括与其网络合作伙伴分享的净收入,在截至6月30日的第二季净营收为10.81亿美元,上年同期为10.76亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期雅虎净营收为10.96亿美元.

雅虎第二季获利为2.266亿美元,合每股盈利(EPS)0.18美元,上年同期分别为2.37亿美元和0.18美元.

不包括特殊项目在内,雅虎第二季每股获利为0.27美元.

在周二盘后交易中,雅虎股价上涨0.05美元,至15.65美元.

周二是雅虎新任首席执行长Marissa Mayer走马上任的第一天.(完)