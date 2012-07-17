〔美股业绩〕雅虎第二季营收持平,获利微幅下降

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透旧金山7月17日电---网络搜索引擎雅虎(YHOO.O)周二公布第二季净营收持平,且获利微幅下降.该公司周一聘用了来自谷歌(GOOG.O)高管的出任新首席执行长,希望借此再走好运.
雅虎公布,不包括与其网络合作伙伴分享的净收入,在截至6月30日的第二季净营收为10.81亿美元,上年同期为10.76亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期雅虎净营收为10.96亿美元.
雅虎第二季获利为2.266亿美元,合每股盈利(EPS)0.18美元,上年同期分别为2.37亿美元和0.18美元.
不包括特殊项目在内,雅虎第二季每股获利为0.27美元.
在周二盘后交易中,雅虎股价上涨0.05美元,至15.65美元.
周二是雅虎新任首席执行长Marissa Mayer走马上任的第一天.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)