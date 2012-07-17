〔国际油市〕NYMEX原油期货上扬,贝南克未排除再推刺激举措的可能性

* 贝南克未提供推出QE3可能性的线索

* 报告显示中国增加对伊朗原油的进口

* 美国EIA周三将公布库存数据

路透纽约7月17日电---美国原油期货周二连升第五日,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克未排除进一步推出货币刺激政策的可能性,但并未暗示美联储采取这一举措的可能性是否增加.

市场走势震荡,布兰特和美国原油期价反弹,因伊朗与西方大国有关伊朗核计划的争端导致局势紧张,且近期北海石油供应中断,均为油价提供支撑.

贝南克重申美联储作出的如果需要,将采取行动的承诺,但并未提供美联储何时以及如何为经济提供额外支撑的新线索.

金融市场原本预计贝南克将暗示美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的可能性增加.

欧元兑美元反弹,美国股市走高,这两个市场均在贝南克讲话发表之初走低,因讲话浇灭了对美联储在中国和欧洲决策者采取行动支撑全球疲弱经济后快速行动的希望.

布兰特原油期货9月合约LCOc1收高0.63美元,报每桶104美元,盘中交易区间为102.77-104.75美元.

美国8月原油期货CLc1升0.79美元,结算价报每桶89.22美元,盘中跌至87.41美元的低位,后反弹,并触及日高89.46美元.

8月原油期权合约周二到期,8月原油期货合约周五到期.

布兰特和美国原油期货总成交量超过50万口,但布兰特原油期货成交量仍较30日均值低23%.

美国取暖油期货HOc1跟随原油期货反弹,但美国汽油期货RBc1收跌近0.01美元,报每加仑2.8450美元,在测试200日移动均线切入位2.8675美元后回落.

上周Buzzard油田的生产问题以及稍早挪威石油工人罢工料将导致8月北海12个关键等级的原油出口降至2012年低位.

位于日内瓦的咨询公司Petrologistics的初步报告显示,中国增加对伊朗原油的进口至纪录高位,帮助缓解伊朗出口滑坡的局面.

周三,美国能源资料协会(EIA)将公布上周库存数据.美国石油协会(API)周二公布上周原油库存减少200万桶,汽油库存减少11.6万桶,馏分油库存增加340万桶.(完)