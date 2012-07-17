《综述》贝南克对经济前景发表悲观看法,但未暗示将继续放宽政策

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
* 美联储准备好在需要时进一步行动--贝南克
* 贝南克表达对欧洲形势和美国财政悬崖的忧虑
* 季节性因素只是导致雇佣速度放慢的部分原因
路透华盛顿7月17日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.
贝南克在参议院金融委员会表示,经济复苏受到围绕欧债危机和美国财政政策的焦虑情绪牵制,他也对就业市场停滞不前表达了不安之情.
他对议员称,联储正在考虑使用多项工具来帮助经济,但仍坚守联邦公开市场委员会(FOMC)6月表达的谨慎观望的讯息.
"由于对降低失业率进展缓慢以及经济增长面临下行风险感到担忧,FOMC在6月会议上已经明确表示,准备好采取进一步行动."贝南克就美联储半年度货币政策报告进行证词陈述时称.
一些投资者原先希望贝南克会暗示央行接近推出第三轮量化宽松(QE3)来支持经济.
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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