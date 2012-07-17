《综述》美国6月CPI表现平平,联储是否采取措施备受瞩目

* 6月CPI持平,较上年同期上涨1.7%

* 核心CPI连续第四个月上涨0.2%

* 数据进一步佐证联储将进一步放宽政策

* 7月住宅建筑商人气飞涨至五年高点

路透华盛顿7月17日电---美国6月消费者物价指数(CPI)持平,因汽油价格下滑,给现金吃紧的美国人带来一些安慰,且为美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽货币政策以扶助脆弱的经济留下余地.

周二公布的其他报告显示,7月住宅建筑商信心大涨至五年高点,6月工业生产反弹.不过分析师称,尽管如此,经济增长势头仍趋于疲弱.

"这进一步佐证需美联储为经济和复苏伸出援手,货币政策是唯一的方式."道明证券(TD Securities)资深经济分析师Millan Mulraine说道.

美联储主席贝南克就联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性线索.他对议会表示,若有必要美联储将采取行动以扶助经济.