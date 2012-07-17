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亚洲 | 2012年 7月 18日 星期三 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 44.36 -3.49 -7.29 7416074

搜狐 (SOHU.O) 35.69 -1.54 -4.14 2279539

网易 (NTES.O) 54.05 -2.70 -4.76 1667054

百度 (BIDU.O) 104.98 -2.37 -2.21 10097750

亚信科技 ASIA.O 10.85 -0.86 -7.34 464040

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.69 +0.02 +0.16 2319341

联电 (UMC.N) 2.08 +0.05 +2.46 791679

日月光 (ASX.N) 3.97 +0.08 +2.06 108547

矽品精密 (SPIL.O) 4.80 +0.09 +1.91 488341

和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 -0.02 -1.82 68627

友达 (AUO.N) 3.58 -0.01 -0.28 260205

中华电信 (CHT.N) 29.73 -0.18 -0.60 34606

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.46 +0.25 +0.69 565036

香港

中国移动 (CHL.N) 55.73 +0.33 +0.60 171517

中国联通 (CHU.N) 12.69 +0.24 +1.93 130469

中国电信 (CHA.N) 44.31 +0.50 +1.14 27896

中芯国际 (SMI.N) 1.52 +0.02 +1.33 46546

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.06 +1.50 28680

(完)

--整理 徐文焰

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