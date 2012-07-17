《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 44.36 -3.49 -7.29 7416074
搜狐 (SOHU.O) 35.69 -1.54 -4.14 2279539
网易 (NTES.O) 54.05 -2.70 -4.76 1667054
百度 (BIDU.O) 104.98 -2.37 -2.21 10097750
亚信科技 ASIA.O 10.85 -0.86 -7.34 464040
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.69 +0.02 +0.16 2319341
联电 (UMC.N) 2.08 +0.05 +2.46 791679
日月光 (ASX.N) 3.97 +0.08 +2.06 108547
矽品精密 (SPIL.O) 4.80 +0.09 +1.91 488341
和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 -0.02 -1.82 68627
友达 (AUO.N) 3.58 -0.01 -0.28 260205
中华电信 (CHT.N) 29.73 -0.18 -0.60 34606
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.46 +0.25 +0.69 565036
香港
中国移动 (CHL.N) 55.73 +0.33 +0.60 171517
中国联通 (CHU.N) 12.69 +0.24 +1.93 130469
中国电信 (CHA.N) 44.31 +0.50 +1.14 27896
中芯国际 (SMI.N) 1.52 +0.02 +1.33 46546
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.06 +1.50 28680
(完)
--整理 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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