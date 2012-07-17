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亚洲 | 2012年 7月 18日 星期三 06:48 BJT

《日本重要政经日程》--7月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月17日(二)

2350 - 日本央行公布6月14-15日决策会议记录

7月18日(三)

0120 - 一年期贴现国库券标售

0355 - 日本铁钢连盟会长召开记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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