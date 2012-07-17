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亚洲 | 2012年 7月 18日 星期三 06:43 BJT

全球外汇市场7月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0830 - 英国央行公布7月4-5日货币政策会议记录.

0830 - 英国6月请领失业金人数

0830 - 英国5月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0830 - 英国截至5月的三个月中的平均周薪

0900 - 瑞士7月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国7月13日当周抵押贷款指数.

1230 - 美国6月房屋开工/建筑许可

1230 - 美国财长盖特纳发表演讲

1400 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会作证词陈述

1600 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表演讲

1800 - 美联储发表褐皮书

1830 - 美国财长盖特纳和美联储理事塔鲁洛等官员参加金融稳定监管委员会的会议.

2330 - 日本7月路透短观调查(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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