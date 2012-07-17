全球外汇市场7月18日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0830 - 英国央行公布7月4-5日货币政策会议记录.
0830 - 英国6月请领失业金人数
0830 - 英国5月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0830 - 英国截至5月的三个月中的平均周薪
0900 - 瑞士7月ZEW投资者信心指数
1100 - 美国7月13日当周抵押贷款指数.
1230 - 美国6月房屋开工/建筑许可
1230 - 美国财长盖特纳发表演讲
1400 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会作证词陈述
1600 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)发表演讲
1800 - 美联储发表褐皮书
1830 - 美国财长盖特纳和美联储理事塔鲁洛等官员参加金融稳定监管委员会的会议.
2330 - 日本7月路透短观调查(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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