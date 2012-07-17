〔货币市场〕美国回购利率小跌,因现金需求下降

路透纽约/伦敦7月17日电---美国回购(附买回协议)利率周二下滑,因债券交易员的现金需求降低.

以美国公债担保的回购利率USONRP=尾盘报21个基点,低于周一的23个基点.之前华尔街借款成本上升曾引人预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)或降低超额准备金利率,和/或放慢抛售短债的速度.

美联储主席贝南克周二在参议院金融委员会作证词陈述,有关美联储是否正接近实施新一轮量化宽松,他并没有给出新的线索,而是重申若有必要会采取行动的承诺.

欧元区国库券的需求自欧洲央行将存款利率降到零以后出现蹿升.

周二,比利时也加入负利率俱乐部,发行的三个月期国库券得标利率为负0.16%.

分析师称,上周欧洲央行调降隔夜存款利率至零,引发需求大幅升温.

由此引发的连锁反应是隔夜利率下滑,部分最保险的银行对某些存单提供负收益率,这种存单是多数厌恶风险的资产经理所广泛采用的.

同时,对收益的需求也导致欧洲最高评级国家之间的国库券收益率趋向集中.

德国上周标售六个月国库券的得标利率是负0.034%,法国7月16日标售23周国库券得标利率是负0.005%,二者之差约为3个基点.而一个月前的类似标售中,二者的差距为12.5个基点.

对较高收益资产的追求,还推低了西班牙和意大利等国的短期借款成本,西班牙周二标售12和18个月期国库券的利率都比上月低大约1个百分点,不过分析师表示3.92%和5.07%的得标利率还是太高,很难说市场认为该国财政已经走到可持续道路上了.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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