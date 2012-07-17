《美股业绩焦点》晶片大厂英特尔调降营收展望,预示PC销售低迷

* 巴西和中国市场丧失动能

* 欧洲复苏慢于市场预期

* 股价下跌

路透旧金山7月17日电---美国晶片大厂英特尔(INTC.O)预计当前季度营收疲弱,增强了对全球经济低迷以及消费者兴致缺乏正打压个人电脑(PC)销售的担忧.

欧美经济不稳以及消费者越来越青睐苹果(AAPL.O)的iPad平板电脑已令个人电脑产业遭受打击.

英特尔还下调2012会计年度营收成长预估至3-5%,之前预估在"较高的个位数".这符合许多投资者近期调低后的预期,为起初遭到抛售的公司股票提供了缓冲.

Caris & Company分析师Craig Ellis表示,"宏观经济事件的影响在第二季已经发散,人们认为高个位数增长率难以实现.若英特尔仍坚持这个预估,会让市场感到担忧,但他们并没有."