《美股业绩焦点》晶片大厂英特尔调降营收展望,预示PC销售低迷

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
* 巴西和中国市场丧失动能
* 欧洲复苏慢于市场预期
* 股价下跌
路透旧金山7月17日电---美国晶片大厂英特尔(INTC.O)预计当前季度营收疲弱,增强了对全球经济低迷以及消费者兴致缺乏正打压个人电脑(PC)销售的担忧.
欧美经济不稳以及消费者越来越青睐苹果(AAPL.O)的iPad平板电脑已令个人电脑产业遭受打击.
英特尔还下调2012会计年度营收成长预估至3-5%,之前预估在"较高的个位数".这符合许多投资者近期调低后的预期,为起初遭到抛售的公司股票提供了缓冲.
Caris & Company分析师Craig Ellis表示,"宏观经济事件的影响在第二季已经发散,人们认为高个位数增长率难以实现.若英特尔仍坚持这个预估,会让市场感到担忧,但他们并没有."
受全球PC销售逊于预期的忧虑打压,英特尔股价自4月末以来已经下跌了约10%.目前公司股票预估市盈率在10倍左右.
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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