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亚洲 | 2012年 7月 18日 星期三 06:52 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数连续第六日下降,受海岬型船舶运价拖累

路透7月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第六日下降,主因海岬型船运价趋弱.

波罗的海乾散货运价指数下跌9点或0.82%,至1,093点.

"我们预期运力中期内仍供大于求,将使得运价相对疲弱,"富国银行分析师Michael Webber称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.69%,至1,301点.

海岬型船日平均获利跌至5,808美元,今年以来跌近79%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.41%,日平均获利升37美元至9,677美元.

灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利分别降至9,840美元和13,189美元.

波罗的海乾散货运价指数今年累计下降约37%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

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