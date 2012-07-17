〔全球航运〕波罗的海运价指数连续第六日下降,受海岬型船舶运价拖累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第六日下降,主因海岬型船运价趋弱.
波罗的海乾散货运价指数下跌9点或0.82%,至1,093点.
"我们预期运力中期内仍供大于求,将使得运价相对疲弱,"富国银行分析师Michael Webber称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.69%,至1,301点.
海岬型船日平均获利跌至5,808美元,今年以来跌近79%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.41%,日平均获利升37美元至9,677美元.
灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利分别降至9,840美元和13,189美元.
波罗的海乾散货运价指数今年累计下降约37%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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