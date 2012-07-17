《美股业绩焦点》高盛投资收入锐减拖累第二季获利,拟继续节本和裁员

* 第二季获利下滑12%,营收降低9%

* EPS为1.78美元,华尔街预估为1.16美元

* 投资中国工商银行损失1.94亿美元

* 股票承销和并购咨询业务放缓

* 经营费用下滑8%

* 股价小涨

路透7月17日电---高盛集团(GS.N)周二公布,季度获利下降12%,因投资收入锐减,反映出在对其服务需求下降,以及监管机构严治银行风险承担程度之际,该行面临的压力.

高盛称,当前环境非常"严峻",即将采取新一轮成本削减措施,包括裁掉部分资深员工.

高盛以擅长市场押注而久负盛名,过去10年该行从这些交易中赚到了数十亿计美元.但第二季对中国工商银行的投资(601398.SS)却亏损1.94亿美元,对其它股票的投资又亏损1.12亿美元.其投资集团总营收重挫81%.

欧债危机悬而未决,中国经济增长放缓,在目前这种环境下,高盛早在美国限制投资的新规定生效前就已经收敛对风险的追逐.

高盛第二季日均在险价值(VaR)是9,200万美元,为近六年里最低水平.该指标衡量了高盛95%的交易日里可能损失的最大金额.