《美股业绩焦点》高盛投资收入锐减拖累第二季获利,拟继续节本和裁员

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
* 第二季获利下滑12%,营收降低9%
* EPS为1.78美元,华尔街预估为1.16美元
* 投资中国工商银行损失1.94亿美元
* 股票承销和并购咨询业务放缓
* 经营费用下滑8%
* 股价小涨
路透7月17日电---高盛集团(GS.N)周二公布,季度获利下降12%,因投资收入锐减,反映出在对其服务需求下降,以及监管机构严治银行风险承担程度之际,该行面临的压力.
高盛称,当前环境非常"严峻",即将采取新一轮成本削减措施,包括裁掉部分资深员工.
高盛以擅长市场押注而久负盛名,过去10年该行从这些交易中赚到了数十亿计美元.但第二季对中国工商银行的投资(601398.SS)却亏损1.94亿美元,对其它股票的投资又亏损1.12亿美元.其投资集团总营收重挫81%.
欧债危机悬而未决,中国经济增长放缓,在目前这种环境下,高盛早在美国限制投资的新规定生效前就已经收敛对风险的追逐.
高盛第二季日均在险价值(VaR)是9,200万美元,为近六年里最低水平.该指标衡量了高盛95%的交易日里可能损失的最大金额.
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选