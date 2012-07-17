《汇市简讯》美元/坡元下行之势仍在,关注股市及交叉盘

2316GMT * 美元/坡元继续跌向61.8%的费波纳奇支撑位1.2585,关注股市及交叉盘 * 美股在经历动荡交投后收高,贝南克的讲话支撑风险人气 * 欧元/坡元及坡元/马币(林吉特)的走势对坡元构成利好 * 美元/坡元若跌穿1.2585,将可能扩大跌幅至1.2545(5月15日低位) * 美元/坡元纽约市场收报1.2600,隔夜市场交投于1.2600-1.2655.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=