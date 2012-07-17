美国与加拿大经济指标预测--7月18日-7月25日****

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透7月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月18日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9
再融资指数 -- 4,369.3
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 74.5 70.8
建筑许可年率(万户) 76.5 78.4
1800 美联储褐皮书
7月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 36.5 35
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.65
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 329.9 330.4
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +1.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 463 455
1400 美国领先指标 6月 -0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负8.0 负16.6
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05
7月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.2%
央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +1.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 7月13日当周 -- 123.2
----------------------------------7月23日当周---------------------------------
7月23日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.45
7月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- --
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.5%
扣除汽车后的零售销售(较前月) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 52.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3
7月25日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- --
再融资指数 -- --
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 36.5 36.9(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。