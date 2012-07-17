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市场报道 | 2012年 7月 18日 星期三 07:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月18日-7月25日****

路透7月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月16日当周--------------------------------

7月18日(三)

1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9

再融资指数 -- 4,369.3

1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 74.5 70.8

建筑许可年率(万户) 76.5 78.4

1800 美联储褐皮书

7月19日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 36.5 35

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.65

续请失业金人数(万人) 7月7日当周 329.9 330.4

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +1.5%

1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 463 455

1400 美国领先指标 6月 -0.1% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负8.0 负16.6

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05

7月20日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.2%

央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +1.8%

1430 美国ECRI一周领先指标 7月13日当周 -- 123.2

----------------------------------7月23日当周---------------------------------

7月23日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.45

7月24日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- --

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.5%

扣除汽车后的零售销售(较前月) -- -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 52.5

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.0%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3

7月25日(三)

1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- --

再融资指数 -- --

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 36.5 36.9(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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