《中国报摘》--中国证券报7月18日

* 头版头条:

--中国首批20家基金公司旗下375只基金披露二季报数据显示,可比的168只主动投资股票方向基金二季度末平均仓位为79.26%,较一季度上升1.17个百分点.上述二季度共盈利216.52亿元人民币,较一季度增加29.38亿元.

* 其他:

--中证报撰文称面对GDP同比增速连续多季度下滑,微观经济层面资金困难等问题,货币政策宜适时从稳健转向适度宽松.一方面可释放积极信号,引导市场预期和信心;另一方面可为应对下半年国内外众多不确定因素做出适时预调.

--记者获悉,投资近2,500亿元、由中石化(0386.HK)(600028.SS)建设的新粤浙和新鲁煤制天然气管道项目有望近期获得国家发改委的"路条",该项目还有望带动3,700亿元的配套煤制气项目投资,总投资超过6,000亿元.

--保监会主席项俊波透露,近期保监会将推出《保险资产配置管理暂行办法》、《保险资金投资债券暂行办法》等进一步放宽保险资金投资债券、股权和不动产的品种、范围和比例的限制,允许保险公司委托有关金融机构进行投资.

--证监会上市部日前表示,上市公司实施并购重组中向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量原则上不超过200名.

--深发展A(000001.SZ)公告称,公司董事会将提出2012年中期现金分红预案,每股分配不低于0.1元现金,提交股东大会审议.

--国电电力(600795.SS)公告称,公司数位高管冯树臣、朱跃良等增持公司股票92万股.上述高管均表示,买入公司股票基于看好公司目前发展状况和未来持续发展,有可能继续增持.

--北京产权交易所今年上半年共完成各类产权交易9,364项,同比增长67.12%；成交金额4,770.42亿元,同比增长110.83%.(完)

--整理 刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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