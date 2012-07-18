《美债周三展望》公债收益率从低点反弹,贝南克未暗示采取新行动

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约7月17日电---美国公债收益率周二从历史低点反弹,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)贝南克表示美联储准备对不断放缓的美国经济作出回应,但没有提供未来措施具体细节.

分析师和投资人表示,贝南克讲话中看不到美联储何时可能推出第三轮量化宽松政策,即QE3的新线索令之前作多公债的交易商失望.

"债市将贝南克的讲话解读为美联储还没有准备好推出更多措施."Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke表示.

由于收益率在近历史低点附近交投,长债的需求也受压,一些在上周升势中措手不及的投资人再度平衡他们的投资组合,他们上周买入债券回补空头.

"投资人平衡组合,收益率曲线趋陡,对长债没有实质需求."CIBC World Markets美国公债交易部门主管Tom Tucci表示,"我们需要回到能带来收益的价格."

指标10年期公债US10YT=RR收益率升至1.51%,周一追平纪录低点1.44%.

30年期公债US30YT=RR收益率升至2.59%,周一跌至2.517%,离纪录低点还差不到一个基点.

两年期公债US2YT=RR和30年期长债的收益率差周二扩阔至236基点,周一尾盘报232基点.

一些投资人臆测美联储可能下调银行超额准备金的利率,这也令短债跑赢长债.

"尽管贝南克没有提及QE3,但他在列举美联储可以使用的不同措施中激活了下调银行超额准备金利率的可能性."道明证券驻纽约利率策略师Richard Gilhooly表示.

交易商一直在关注是否美联储会跟随欧洲央行下调准备金利率以促进银行间借贷或购买更高风险资产.欧洲央行上周将隔夜存款利率下调至零.

一些分析师对美联储是否会采取类似举措持怀疑态度,因这可能扰乱短期融资市场.因美联储自2008年12月开始采取的近零利率政策,短期融资市场已表现艰困.

"这种方法你无法在这复制,市场架构不同."Credit Agricole Corporate and Investment Bank驻纽约利率策略部门全球主管David Keeble表示.

贝南克周三将在众议院金融服务委员会讲话.

美联储出售了79.3亿美元2014年到期的公债,这是其旨在拉低借款利率以刺激经济的扭转操作的一部分.

周三,美联储也将在其扭转操作计划下购买多达55亿美元2020-2022年到期的公债,周四将购买高至20亿美元2036-2042年到期的长债.(完)

--编译 李军;审校 于春红/吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>