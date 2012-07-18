〔美股业绩〕雅虎第二季营收持平而净利下滑,新任执行长缺席电话会议(更新版)

(新增细节)

* 第二季净营收为10.81亿美元,上年同期为10.76亿美元

* 第二季每股盈余(EPS)为0.18美元,与上年一致

* 股价在盘后略升

路透旧金山7月17日电---雅虎(YHOO.O)新任首席执行官(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)及她取而代之的Ross Levinsohn双双缺席该公司周二举行的第二季业绩电话会议.

雅虎周一宣布聘用谷歌(GOOG.O)的梅耶尔担任下任执行长,令分析师、投资者和业内观察人士大感意外.许多人原本预计代理执行长Levinsohn将在公布业绩时被正式任命为执行长.

"由于这是Marissa就任的第一天,她将不会参加这次电话会议.不过,她非常在意投资群体的重要性,我相信你们将很快听到她的声音,"雅虎财务长Tim Morse称,他独自主持了这次会议.

梅耶尔在雅虎的第一天正值该公司公布第二季业绩,净营收持平而获利略降.

雅虎股价在周二盘后交易中升高0.10美元至15.70美元.

雅虎公布,扣除付给合作网站的费用,在截至6月30日的第二季净营收为10.81亿美元,上年同期为10.76亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期雅虎净营收为10.96亿美元.

雅虎第二季净利为2.266亿美元,合每股盈余(EPS)0.18美元,上年同期分别为2.37亿美元和0.18美元.

不包括特殊项目在内,雅虎第二季EPS为0.27美元,高于分析师预估的0.22美元

Morse表示,雅虎希望先给梅耶尔适应公司的时间,然后再公布对年内余下时间的财测.

梅耶尔面临的最大挑战就是让雅虎再次回春.由于消费者越来越把时间花在Facebook和Twitter之类的社群网站,雅虎营收成长已停滞不前.

雅虎称其来自网路展示广告的营收同比增加2%至5.35亿美元,搜寻营收则下滑1%至4.61亿美元.

任命梅耶尔为CEO,让雅虎经历动荡的一年之后有了交代.前任首席执行长Scott Thompson在上任不到六个月后,因学历受到质疑而在5月辞职.

Thompson的前任Carol Bartz在位时也颇具争议,他没能重振雅虎,在去年9月被公司解雇.(完)