〔中国能源〕中石化集团建设两条煤制天然气管道项目有望获放行--报载

路透上海7月18日电---中国证券报周三报导称,投资近2,500亿元人民币、由中石化集团建设的新粤浙和新鲁煤制天然气管道项目有望近期获得国家发改委的"路条"(获准开展项目前期工作),该项目还有望带动3,700亿元的配套煤制气项目投资.

报导引述业内人士分析称,如果三季度宏观经济仍不能企稳回升,鉴于西部地区煤炭、油气资源丰富,国家可能加快西部地区重大能源项目的审批速度,在稳增长的同时落实给予西部省份的差别化产业政策.

报导称,从新疆发改委了解到,目前新疆的预备项目已有97个,总投资额5,378亿元.其中,除煤炭深加工规划示范项目和中石化煤制气管道工程有望在今年获得放行外,"疆电外送"的哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电工程配套电源和煤矿项目也在排队.西气东输三线和疆内750电网项目以及一批已发"路条"的火电项目可能在年内获得发改委最终核准。

"管道项目已报给发改委了,不出意外近期就能拿到'路条'."一位熟悉该项目的中石化人士表示。

中石化新粤浙管道拟投资1,590亿元,年输气能力300亿立方米;新鲁管道拟投资860亿元,年输气能力同样是300亿立方米.两条管道建成后,将把新疆煤炭资源转化成的天然气输往浙江、广东、山东等中东部各省,由此成为新疆各大能源企业煤制气项目的外输大动脉.

上述中石化人士表示,为了落实气源,中石化将在新疆配套建设200亿立方米的煤制气项目.根据中石化与多方签署的购销协议,华能、华电、国电、中电投、河南煤化工、徐州矿物、万向控股、广汇能源(600256.SS)和新疆励晶煤业共9家企业的煤制气项目每年还将提供400亿立方米天然气.

目前,发改委审批煤制气项目的思路是,优先安排煤炭调出区煤制气项目,并且项目要与天然气管道规划衔接.因此,中石化管道与上述九家企业的煤制气项目在审批上要经过发改委的统筹考虑,可能同步审批.

相关数据显示,一个40亿立方米的煤制气项目的投资额在250亿元左右.照此计算,未来新疆600亿立方米的煤制气项目总投资将达到3,700亿元,加上两条管道共2,450亿元的投资,整体投资规模将超过6,000亿元.

如果进展顺利,中石化的新粤浙和新鲁煤制气管道将于2016年建成.届时,西气东输版图中石油一家独大的局面将被改写.目前中石油西一线年输气能力为170亿立方米,西二线和即将修建的西三线年输气能力均为300亿立方米.中石化的两条煤制气管道在很多省份与中石油管道重合.(完)