〔中国公开市场〕今日仅将进行800亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

路透北京/上海7月19日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日仅将进行800亿元人民币逆回购操作,期限七天.路透据此测算,本周央行公开市场净回笼资金600亿元.

中国央行公开市场上周合计进行两次共600亿元七天期逆回购操作,中标利率均为3.30%,较此前最近一次水平回落50个基点(bp).不过,由于有1,680亿元的逆回购到期,上周央行被动净回笼400亿元.[ID:nSB1660314]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.(完)