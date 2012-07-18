《中国债券市场每日交易备忘》--7月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.29%
中石油集团200亿元四年期中期票据(主体评级AAA)10:00-11:00招标,利率区间3.54%-4.04%
中国航天科工集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承
丹东港集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信证券和中信银行主承
青海交投公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
广西国有高峰林场4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
中国中冶(601618.SS)(1618.HK)40亿元九个月期超短期融资券簿记建档,交行和中信证券主承
开元投资(000516.SZ)4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信证券和浙商银行主承
温氏食品集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
美都控股(600175.SS)3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承
日月首饰集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承
中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和中行主承
葛洲坝(600068.SS)18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),进出口行和建行主承
九州通(600998.SS)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
人福医药(600079.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
江苏国泰国际集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
上海青浦中小企业2.33亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+),工商银行主承
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二、新债上市:
华泰集团4亿元一年期短融041252029,票面利率4.22%
中粮集团35亿元三个月期超短融011214002,票面利率3.30%
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三、缴款:
财政部150亿元六个月贴现国债129904,发行价98.899元
东台市交通投资建设集团10亿元六年期固息债1280196,票面利率7.39%
赣州城投集团20亿元六年期固息债1280201,票面利率6.40%
江西丰城1.7亿元两年期集合票据
四川水电投资经营集团5亿元五年期中票
渤海活塞(600960.SS)3亿元一年期短融
中国铝业(2600.HK)(601600.SS)50亿元一年期短融
青岛即发集团3亿元一年期短融
浙江物产集团10亿元一年期短融
华润股份10亿元一年期短融
广州第二公共汽车公司2亿元一年期短融
国家电网100亿元一年期短融
四川港航开发公司8亿元五年期中票
中国船舶工业集团60亿元七年期中票
大唐发电(601991.SS)(0991.HK)30亿元三个月期超短融
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四、还本付息:
苏州工业园地产公司10亿元10年期固息债038004付息,票面利率4.30%
四川九州电器集团5亿元三年期中票1182204付息,票面利率5.90%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国全国人大财经委员会表示,上半年中国经济缓中趋稳迹象日益明显,但目前企稳回升
基础尚不稳固.未来需进一步提高对经济增长速度适度回落的承受能力,继续实施积极财政政
策和稳健货币政策.[ID:nST0528699]
--国家统计局今日公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告
7/27公布1-6月规模以上工业企业利润
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 曹巍浩/刘昕/丁淑琴; 审校 边竞/李宏薇