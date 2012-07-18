《综述》CFTC主席承认,在百利金融客户资金被盗用一案中出现监管失误

* CFTC主席詹斯勒:监管体系未能有效监管百利金融

* Wasendorf自杀遗书细节公之于众

* Wasendorf忏悔书中就欺诈一事怪罪监管方--华尔街日报

* 詹斯勒宣布采取行动加强客户保障

* 称必须检视自律监管机构制度

路透华盛顿7月17日电---美国期货市场监管方周二迅速推出新措施来防止经纪商动用客户资金.与此同时,外界也发现百利金融创始人Russell Wasendorf Sr.为维持公司资金周转,挪用客户资金的规模已超过1亿美元.

美国商品期货交易委员会(CFTC)已承认监管体系未能保护百利金融的客户.与此同时,新披露的百利金融董事长Wasendorf自白遗书细节显示,他深受"卑鄙"监管方之苦,且因为欺骗他儿子感到心烦意乱.

在Wasendorf上周试图自杀后,百利金融倒台,令这起延续近两年的欺诈行为曝光.在明富环球MFGLQ.PK破产不到一年后,百利金融再次令市场对期货行业的信心受到冲击.明富环球一案中,客户资金短少规模为16亿美元,案件仍在调查当中.

Wasendorf此前有意聘请的芝加哥律师Tom Breen表示,Wasendorf没有足够资金聘请律师,将由一名公设律师为其进行辩护.目前Wasendorf被拘留的地点并未公开.

外界抨击包括商品期货交易委员会(CFTC)在内的监管机构未能揪出弊端.华尔街日报报导,Wasendorf怪罪监管机构在其公司成立一年后的1993年,打压他的公司,逼得他只好进行诈骗.

根据华尔街日报,上周一与自杀遗书一起被发现的一封署名信件,Wasendorf在里头提到,他于1993年左右开始行骗,当时CFTC在堪萨斯城的调查人员因客户资金相关违规行为而打算对他的公司开罚.

他写道,CFTC五个月内进行六次现场审计,让他不胜其扰.他表示,一个"技术性违规",然后就提高其资本要求.

"大多数侵占的资金是用来维持其不断升高的监管资本(Regulatory Capital),好让公司继续营运,并支应业务亏损,"他写道.

另一方面,监管机构迅速堵住了Wasendorf欺瞒当局的漏洞参议院农业委员会主席林.Wasendorf承认利用窜改过的银行对帐单来浮报客户资金,拒绝监管机构透过电子方式来查核其银行帐目.他在企图自杀的前一天(7月8日)才允许其检查帐户.

CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)在证词演说中概述了其CFTC控制百利金融案后续效应的计画,其中包括允许直存进入经纪商银行帐户的新规定,并重新评估自律监管机构(SRO)的角色.

百利金融第一线监管机构--全美期货协会(NFA),以及包括芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)在内的其他自律监管机构在之后表示,他们将立刻开始确认所有期货经纪商客户独立银行帐户余额的程序.

**仔细检视自律措施**

就在参议院针对百利金融弊案质询詹斯勒时,许多人把矛头指向全美期货协会(NFA).

"NFA里面竟没有任何人察觉此事,这实在让我太讶异了,"爱荷华州民主党参议员Tom Harkin说.

詹斯勒承认,CFTC有必要"检查负责稽核的人."

"百利金融事件凸显出,已有数十年历史的第一道监管防线SRO制度有必要重新检视,还有CFTC监督SROs的角色."

詹斯勒在听证会过后对记者说,旨在加强保护期货客户资金的新规定已在周一送至委员会主席办公室.

除了对经纪商的银行和托管帐户的直接管道补强之外,新规定也将提供客户更多有关其持仓的透明度.过去两周以来,已有部分经纪商包括Rosenthal Collins Group和花旗集团(C.N)揭露客户资金讯息,试图藉此恢复交易商在此体系的信赖.

**两项违法事件**

明富环球及百利金融集团的丑闻案,令人质疑为隔离及保护客户资金所设计的联邦大宗商品监管法规的力度.

全美期货协会(NFA)寻求透过电子的方式确认百利金融集团的银行帐户余额后,才使得这个诈骗案曝光.在此之前,全美期货协会都是透过邮件进行此类查核工作.根据美国联邦调查局(FBI)的诉状,Wasendorf利用邮局信箱拦截银行征询函,并伪造文件隐匿缺失的客户资金.

詹斯勒周二表示,全美期货协会已在2011年5月完成对这家经纪商的一项稽核,在过去几周诈骗案曝光之际则正在进行另一项查核.

**保护资金的新规定**

在Wasendorf遭到逮捕的当天,CFTC应全美期货协会的要求,核准了保护客户的新规定.

其中一项规定即以明富环球前任执行长高承忠(Jon Corzine)为名,要求自客户帐户大额提款时,必须有期货经纪商高管的签名.[ID:nSB1667944]

但詹斯勒周二表示,尚需采取更多的措施.

他指出,确认银行帐户余额的信件"必须从银行及保管机构直接送交监管当局".

詹斯勒表示,他希望将全美期货协会上周核准的新规定,并入该委员会自身的规范,以便"直接执行"这些改革.

他表示,他已要求公众参与讨论还须提出哪些客户保护措施.(完)