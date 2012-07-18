〔英国金融〕央行总裁称巴克莱否认利率操纵的严重性,令CEO被迫下台

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透伦敦7月17日电---英国央行总裁金恩周二指出,由于巴克莱(BARC.L)拒绝承认利率操纵丑闻的严重性,迫使他对该行表示,监管机构已对执行长Bob Diamond失去信心.
但金恩回避了议员们反复询问的问题,也就是在Diamond于7月3日辞职的几天前,是谁告知巴克莱高层Diamond必须离开.
金恩补充道,巴克莱目前必须运用新文化打造出新的银行,从而走出伦敦银行间拆放款利率(Liobr)操纵丑闻.
他表示,英国金融服务监管局(FSA)4月致给巴克莱的一封信件已明确表达了对该行文化的担忧.当他在7月2日会见巴克莱董事长Marcus Agius时,就想明确表达这一立场.
金恩在2008年Liobr操纵问题上的相关行为受到质疑,当时时任纽约联邦储备银行总裁盖特纳在发给金恩的电子邮件中,提出了一些加强Liobr可信度的建议.
这些建议的日期是在2008年5月,内容包括如何消除误报银行放贷利率的动机.但金恩表示,美联储从未向英国央行呈送过Libor错报的证据.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。