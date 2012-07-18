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财经报道 | 2012年 7月 18日 星期三 10:04 BJT

〔表格〕中国6月重点城市新建住宅价格变动

路透北京7月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2012年6月重点城市新建住宅销售价格指数详情:

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  (较上年同期变动,%):
     2012年6月   5月   4月    3月    2月   1月  2011年12月  11月   10月   9月   8月   7月   6月                              
 全国*   -1.6   -1.5  -1.2   -0.7    0.0   0.5      1.4      2.2    2.8   3.5   4.1   4.3   4.2          
 北京    -1.0   -1.2  -1.0   -0.8   -0.4   0.1      1.0      1.3    1.7   1.8   1.9   1.9   2.2             
 天津    -1.0   -1.1  -1.6   -1.2   -0.7   0.2      1.2      2.0    2.9   3.1   3.4   4.2   3.9            
 上海    -1.5   -1.6  -1.3   -0.8   -0.4   0.7      1.8      2.4    2.9   3.1   2.8   2.5   2.2              
 广州    -1.6   -1.6  -1.2   -0.3    0.3   1.1      3.1      6.0    6.1   6.3   7.0   6.4   5.4          
 深圳    -2.5   -2.3  -1.6   -0.6   -0.2   1.0      3.1      4.1    4.4   4.5   4.9   4.7   4.6        
 重庆    -1.9   -1.9  -1.8   -1.5   -1.1  -0.7     -0.6      0.1    1.2   2.2   4.2   5.6   5.8       

  (较上月变动,%):  
     2012年6月   5月   4月    3月    2月   1月  2011年12月  11月   10月   9月   8月   7月   6月    
 全国*   0.04   -0.1  -0.3   -0.3   -0.1  -0.2     -0.3     -0.2   -0.2   0.0   0.0   0.1   0.1      
 北京    0.3     0    -0.1   -0.4   -0.1  -0.1     -0.1     -0.3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0          
 天津    0.0     0.2  -0.2    0.0    0.0  -0.2     -0.3     -0.3   -0.3  -0.2   0.1   0.3  -0.2           
 上海    0.2    -0.1  -0.2   -0.2   -0.2  -0.1     -0.3     -0.3   -0.2   0.0   0.0   0.0   0.1           
 广州    0.2    -0.1  -0.2   -0.2   -0.2  -0.3     -0.4     -0.3   -0.2   0.0   0.0   0.0   0.2              
 深圳   -0.1    -0.3  -0.4   -0.3   -0.2  -0.2     -0.5     -0.3   -0.1   0.0   0.0   0.0   0.1            
 重庆    0.0     0.0   0.0    0.2   -0.1  -0.2     -0.3     -0.1   -0.2  -0.4  -0.4  -0.2   0.0      

  注: * 表示该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布
全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

  --发稿 苏丹; 审校 杨淑祯

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