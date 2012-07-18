〔表格〕中国6月重点城市新建住宅价格变动

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透北京7月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2012年6月重点城市新建住宅销售价格指数详情: 欲浏览相关报导,请点选[ID:nSB1614242] (较上年同期变动,%): 2012年6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 全国* -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0.0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 北京 -1.0 -1.2 -1.0 -0.8 -0.4 0.1 1.0 1.3 1.7 1.8 1.9 1.9 2.2 天津 -1.0 -1.1 -1.6 -1.2 -0.7 0.2 1.2 2.0 2.9 3.1 3.4 4.2 3.9 上海 -1.5 -1.6 -1.3 -0.8 -0.4 0.7 1.8 2.4 2.9 3.1 2.8 2.5 2.2 广州 -1.6 -1.6 -1.2 -0.3 0.3 1.1 3.1 6.0 6.1 6.3 7.0 6.4 5.4 深圳 -2.5 -2.3 -1.6 -0.6 -0.2 1.0 3.1 4.1 4.4 4.5 4.9 4.7 4.6 重庆 -1.9 -1.9 -1.8 -1.5 -1.1 -0.7 -0.6 0.1 1.2 2.2 4.2 5.6 5.8 (较上月变动,%): 2012年6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 全国* 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 北京 0.3 0 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 天津 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 0.1 0.3 -0.2 上海 0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 广州 0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 深圳 -0.1 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 重庆 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 注: * 表示该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布 全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完) --发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。