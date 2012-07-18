〔美股业绩〕可口可乐第二季业绩超预期,全球市占率提升抵消欧洲颓势(更新版)

(新增细节)

* 第二季经调整EPS为1.22美元,高于华尔街预估的1.19美元

* 营收增长3%至130.9亿美元,优于华尔街预估

路透7月17日电---可口可乐(KO.N)周二公布第二季获利,胜过华尔街预期,因新兴市场饮料消费增长抵消了欧洲的下滑.

但可口可乐称严峻的经济形势正敲响警钟,打压投资者热情.该股早盘上涨近3%.

可口可乐首席执行官穆泰康称:"我们认为,全球消费者继续感受到欧洲局势不确定性、中国经济进一步降温,和美国复苏旷日持久的影响."

可口可乐股价周二收高1.58%,报77.69美元.

首席财务官Gary Fayard称,该公司全年毛利润率可能低于第二季,因汇率因素,以及更多人购买大瓶家庭装,而不是利润率更高的小瓶饮料.

他指出,美国5、6两月汽油价格下跌时,公司曾预计便利店和加油站销量会上升,但实际上没有.

可口可乐表示,第三季利润率还将继续承压.

摩根大通分析师John Faucher称:"尽管(第三季预估)可能需要下调,但我们认为第二季比预期要强."

**获利和销量胜过预期**

可口可乐第二季销量增长4%,北美与国际市场分别增长1%和5%.

欧亚大陆和非洲销量大增12%,太平洋和拉美地区分别增长8%和3%.欧洲因经济放缓和天气寒冷而下滑4%.

不过,可口可乐全球份额上升.

"看上去虽然欧洲存在问题,但他们这个季度表现还是不错.他们在继续增长,"Hodges Capital Management基金经理Gary Bradshaw称,"我仍然非常乐观."

Bradshaw称,成立不久的Hodges Equity Income Fund目前首选股票是可口可乐.该基金规模约为1,600万美元.

Bernstein Research分析师Ali Dibadj指出,欧洲情况比预期糟糕,中国和墨西哥也有轻微放缓,但整体来说仍然优于预期."你得考虑我们所处的环境.这家公司在这种宏观经济压力下,还能继续有不错的增长,波动也相对较低."

可口可乐第二季净利为27.9亿美元,低于上年同期的28亿美元.每股盈余(EPS)从1.20升至1.21美元,因流通中股份减少.

扣除特殊项目的EPS为1.22美元,高于汤森路透I/B/E/S得到的1.19的分析师预估均值.

第二季营收增长约3%,至130.9亿美元.分析师原预计为129.8亿美元.

可口可乐称,汇率因素给第二季净营收造成的拖累是4个百分点,预计第三季营业利润会遭到8-9个百分点的汇率因素打击.

价格上涨帮助提振了营收.

第二季成本上升5%,因大宗商品成本"温和"上升.不过,可口可乐将今年大宗商品成本预估调降至增长3亿美元,原先预估是增长3.5-4.5亿美元.(完)