版本:
中国
债券 | 2012年 7月 18日 星期三 10:13 BJT

〔标题新闻〕德国财长朔伊布勒:西班牙1,000亿欧元援助款应由政府负责偿还,而非银行业

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IHMLR]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐