〔人民币汇率〕实际有效汇率下跌,欧元权重被调升至首位--BIS(更新版)

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* BIS根据贸易情况调整有效汇率权重

* 人民币汇率中,欧元权重超美元跃居首位

* 6月实际有效汇率环比下跌0.2%

* 分析师:未来还有下跌空间

* 实际贸易中,还是人民币兑美元中间价更有指导性

路透北京/上海7月18日电---国际清算银行(BIS)最新调整有效汇率权重,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位,主要是基于中欧贸易发展而做出的调整.分析师预计,人民币实际有效汇率仍有下跌空间.

国际清算银行(BIS)最新公告称,为反映最新的国际贸易情况,将依据2008-2010年间的贸易数据调整各货币实际有效汇率权重,基础年份重新确定为2010年.

"欧洲是中国第一大贸易伙伴,把欧元权重相应上调,很合理."招商银行高级分析师刘东亮表示.

2010年,中欧双边贸易总值4,797.1亿美元,同比增长31.8%,占中国全部贸易额的16.1%;2011年虽有欧债危机的进一步影响,但中欧双边贸易总值达5,672.1亿美元,增长18.3%,占比15.6%.按照商务部长陈德铭在今年"两会"上的说法,欧洲是中国的第一大贸易伙伴,欧洲也是中国进口技术的第一大来源地.

按最新调整后的权重,中国人民币有效汇率(EER)的权重中,欧元以19.4%升至首位,其次是美元的19.0%和日圆的15.9%.是次调整前,基于2005-2007年贸易数据,三者则分别为18.5%、20.9%和16.7%.

调整后,以2010年为基期的2012年6月人民币实际有效汇率指数为108.65,较5月环比下跌0.2%.6月人民币名义有效汇率指数为106.49,环比上升0.41%.

刘东亮认为,实际有效汇率的走跌和近期国际汇率的变化有关系.未来一段时间美元仍将走强,而欧元趋弱,人民币实际有效汇率相应也会有一定下跌空间.

之前兴业银行首席经济学家鲁政委提到,可以通过让人民币实际有效汇率贬值来刺激出口,到达拉动经济的目的.但亦有分析人士认为,实际有效汇率的参考意义不大,且有滞后性.企业在实际操作中更多还是看人民币兑美元.

多年研究外汇的金融专家赵庆明并不强调用实际有效汇率做测算,因其只能解释过去而不能解释未来,且只考虑贸易规模不考虑结算货币的权重模型本身也有缺陷.

"欧洲是中国的第一大贸易伙伴,但结算货币还主要是美元.去问外贸企业,他们还是更关心人民币兑美元."赵庆明称,而且外需对外贸企业的影响最大,其次是成本,第三才是汇率.(完)

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