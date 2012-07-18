〔中国汇市〕人民币早盘继续小升,美联储贝南克讲话未提供进一步指引

* 人民币即期汇价早盘继续小升
* 中间价连续三日高开,但市场仍无明确方向
* 日间波幅不断缩窄
* 美联储主席伯南克讲话无新意,海外市场暂难有指引
路透上海7月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘延续小幅升势,受助于中间价连续三日高开,但市场仍无明确方向感,日间波幅进一步缩窄.
交易员指出,隔夜广受关注的美联储主席伯南克讲话并无新意,美元指数.DXY冲高回落,海外市场近期波动亦有逐步收敛之势,人民币汇价暂难从中获得指引.
"这几天都不怎么动了,市场没什么兴趣做交易,"上海一银行交易员称.
北京时间11:45,人民币兑美元即期报6.3726元,上日收报6.3729元,至目前为止盘中波幅仅为15个点.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3140元,上日为6.3167元.
华南一银行交易员谈到,贝南克讲话中虽保留了使用更多工具提振美国经济的可能性,但还是未明确提及第三轮量化宽松政策,因此对汇市的总体影响有限.
上述上海的银行交易员认为,近期人民币主要是受客盘结售汇影响,相对而言,只要油企没有较大的购汇盘出现,结汇盘会稍多一些,而短期如果消息面没有大的变化,人民币难以摆脱窄幅整理的走势,"就是随波逐流吧."
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.[ID:nSB1672858]
离岸市场上,北京时间11:54,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3720/30元,上日尾盘报6.3740元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4145/75,上日尾盘为6.4140元.
东京汇市欧元兑美元周三升高,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示如果有必要,美联储准备支持经济.不过贝南克对具体步骤依然语焉不详,限制了涨幅.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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